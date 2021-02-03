籃網三巨頭杜蘭特、厄文與哈登今天在主場迎戰快艇三巨星里歐納德、保羅喬治以及巴坦，雙方展開巔峰對決，最終三巨頭技高一籌合力攻下90分，力壓三巨星的80分，籃網124比120擊退快艇。

快艇首節快打旋風取得10分領先優勢，但籃網反擊的相當迅速，雙方打完前三節快艇保有2分領先局面。決勝節，杜蘭特、哈登與厄文聯手發動21比7攻勢，不但反超比數，而且還在剩下1分55秒取得118比108領先優勢。

眼看局勢底定，但快艇不願認輸，巴坦與保羅喬治三分破網，馬可斯莫里斯完成三分打，快艇將落後分數縮小至1分差距，然而這1分猶如一道具大門檻，快艇祭出犯規戰術也無效，杜蘭特與厄文4罰全中，快艇最終以4分之差飲恨敗走。

厄文手感發燙，23投15中，包含6顆三分球，攻下全場最高39分，哈登繳出23分、11籃板、14助攻的大三元成績單，杜蘭特貢獻28分、9籃板，三巨頭合力攻下90分，加上喬哈里斯挹注13分，籃網先發陣容威力太恐怖了！

快艇三巨星的表現其實也不差，但在籃網三巨頭的光芒下就顯得失色不少，里歐納德33分、5籃板、4助攻，保羅喬治26分、6助攻，巴坦21分、6籃板，馬可斯莫里斯16分。

(中時 )