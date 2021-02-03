台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣手工具工業同業公會3日拜會市府。（盧金足攝）

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲表示，已有彰化、嘉義、台南來台中向工具機挖角設廠。（盧金足攝）

台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣手工具工業同業公會3日拜會市府，市長盧秀燕表示，廿年未開工國際會展中心，在她任內開工，預期2022年底主體工程，2023年開幕，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲表示，彰化、嘉義、台南都來挖角請他們去設廠，「我們不能背叛台中市」，市議員李麗華憂心廠商外移警訊，盧秀燕說，台中是工具機聚落，未來擁有近5000個攤位會展中心，給廠商最好的服務。

台灣為世界重要工具機、手工具出口國，且上中下游廠商聚集大台中地區，在當地形成緊密的價值供應鏈體系，工具機業者關切台中市府進行中的會展中心等重大工程，一早到市府與盧秀燕面對面座談，當場解決問題。

盧秀燕說，感謝其致力發展台中經濟的工具機業者，共同討論工具機、手工具產業發展推動策略，攜手為在地產業共創加值能量。

這次疫情嚴峻，台中市的國家口罩隊全力生產，工具機業者企盼在疫情結束後，台中市能趕快建好國際級會展中心，工具機業者今日紛紛提出需要會展中心的心聲。

「國際會展中心進度，我比大家都還急，是我開工生出來了」，盧秀燕表示，台中市的工具機和手工具機很多是世界隱形冠軍，國際會展中心是她任內的具體建設成果，台中水湳經貿園區還有綠美圖，台中市是國際一流城市，應有像樣的美術館、圖書館，現在還有巨蛋、國際會展中心。

盧秀燕說，台中國際會展中心可以舉辦大型室內展覽活動，台中立都100年開工，「計畫是假的，籌錢開工是真的」，綠美圖、巨蛋這任蓋不好，下任一定會蓋好，國際中心工程超前，明年底主體工程完成，內裝施作後後年開幕。

工業區土地需求大，盧秀燕也說，台中土地變更，協助留台中，召聘更多員工，台中市還發生全國第一件，「倒退魯」案件，有業者將商業區變工業區，需要工廠生產基地，全案作業正進行中。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲表示，台中是工具機大本營，自然形成聚落代表智慧製造基地，各部門協助產業發展，已有彰化、嘉義、台南來台中向工具機挖角設廠。

「不能背叛台中市」，許文憲強調，大家都在台中打拚，而且成本沒有完整計畫，成本會升高，當前是對國際性展覽會館企盼最久，這次停辦，疫情過後台灣要搶會展先機，建議會展中心需要四千五百個攤位，爭取列入全世界重要檔期。

(中時 )