新冠肺炎疫情持續在全球延燒，相較各國陸續施打新冠疫苗，台灣至今對於疫苗採購進度仍是謎，民眾黨立法院黨團副總召高虹安今質疑，中央疫情指揮中心指揮官陳時中對於疫苗採購說法反覆，莫非是時空旅人之「欺」。民眾黨團總召邱臣遠則批評，疫苗採購預算超過百億元，疫苗交易過程卻是黑箱作業，呼籲政府應說明採購疫苗進度，並研擬相關配套措施，讓國人能夠安心。

台灣採購新冠肺炎疫苗進度、數量始終成謎，陳時中說法更是一變再變，邱臣遠今與高虹安、幹事長蔡壁如舉行「一苗難求別震怒」記者會，呼籲中央應公開透明疫苗採購過程，並超前部署疫苗施打相關準則。

高虹安指出，去年11、12月底陳時中接受質詢時表示，外界對於疫苗的相關資訊不太正確，也可能造成對外談判困擾，而基於對外談判困難與保密的理解，多數國人都未嚴加苛責政府。近期陳時中改口表示「有實際的力量施壓」以及「大國超買」，造成台灣恐將延後取得疫苗，甚至批評世界衛生組織（WHO）「不夠力」，都讓人感到有「甩鍋」的意味，呼籲政府盡速說明取得疫苗進度及應變對策。

根據去年12月美國彭博社（Bloomberg）更新的「全球抗疫韌性排名」中，台灣從第3名進步到第2名，僅次於紐西蘭，但是在同一個評比中，台灣在「疫苗獲取率」中僅有26.2％，意即目前張羅到的疫苗只能覆蓋26.2％的人口，跟衛福部長陳時中說要達到群體免疫力的65％覆蓋率，有段極大的落差。

邱臣遠表示，疫苗採購過程黑箱作業引來外界疑慮，也對疫苗的公信力產生傷害；且疫苗開打時程不斷延後，在國外疫苗還沒到位、國產疫苗又沒有突破性進展的情況下，衛福部應該超前部署，研訂國內接種實務作業的相關辦法，讓疫苗施打能一步到位，避免又出現「疫苗之亂」。

針對國內疫苗研發遇到瓶頸，蔡壁如認為，主因在於政府補助疫苗藥廠與他國研發疫苗的投入金額差距甚大；其次是臨床病例不足，即便國內疫苗已進入第二階段試驗，第三階段需要足夠的病例數，才能使疫苗抗體效用穩定，因防疫有成臨床病例數不足，導致國產疫苗研發受阻，建議行政院應加速進行跨部會溝通協調，提升疫苗研發投資與行政效率，突破目前研發瓶頸，爭取加速進入第三期階段。

(中時 )