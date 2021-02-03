伊朗提議與美國同步重返2015年核協議，美國國務院今天冷淡以對；但一名美國官員說，這不算是拒絕。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）昨天提議由歐盟官員協調，讓伊朗、美國同步恢復遵守核協議，以打破目前誰也不願先讓步的僵局。

根據伊朗與法、德、俄、中、英、歐盟等強權簽署的核協議，伊朗須限縮核子發展計畫，換取其他國家取消對伊朗的經濟制裁。美國本來也是簽署國之一，但前總統川普於2018年宣布退出，同時恢復制裁伊朗，伊朗於是自2019年起逐步違反協議。

路透社報導，這是查瑞夫首度暗示伊朗可能在要求美國減輕經濟制裁的態度上放軟。美國總統拜登政府先前堅持，伊朗必須恢復遵守核協議，美國才會重新加入協議。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們尚未與伊朗方面討論，在執行先期步驟之前，我也不預期會有討論。」他指的是拜登政府要先諮詢盟國、夥伴及美國國會。

普萊斯還表示：「在達到與伊朗方面直接接觸、願意考慮任何提議的程度之前，過程中還有很多步驟。」

一名不願具名的美國官員說，不應把普萊斯的話看成回絕查瑞夫的提議，普萊斯的回應反映出拜登的伊朗政策團隊才剛安頓下來，且拜登先前曾承諾，在伊朗議題上要廣泛諮詢各方。

這名官員表示：「這不是拒絕。我們尚未開始與伊朗或任何一方談判，因為我們的優先要務是諮詢（區域及核協議內的夥伴）。」

(中央社)