在世界大賽第7戰拿下勝投、贏得冠軍戒，可說是每位大聯盟投手的夢想。1979年在金鶯、海盜世界大賽G7登板中繼，最後拿下勝投的海盜隊投手傑克森（Grant Jackson），今（3）日傳出因新冠肺炎併發症病逝於賓州一家醫院，享壽78歲。

傑克森於1965年在費城人隊登上大聯盟，1982年在海盜隊退休，大聯盟生涯18年，出賽692場只有83場先發，主要職司後援；總戰績86勝75敗79救援、自責分率3.46，季後賽3勝0敗、自責分率2.55，1969年曾獲拔擢參加明星賽。

傑克森曾於1971年在金鶯隊、1976年在洋基隊、1979年在海盜隊，曾經三度進軍世界大賽，都擔任後援投手，前兩次所屬球隊最後都落敗，無緣世界大賽王座。

1979年世界大賽第7戰傑克森對上前東家金鶯隊，於第7戰第5局登板中繼；當時海盜隊0比1落後，他投2.2局無失分，退場時海盜2比1逆轉超前，最後以4比1勝出，系列賽4勝3敗贏得世界大賽冠軍，傑克森成為勝利投手，而那也是海盜隊最近一次在世界大賽封王，距今已42年。

傑克森在1979年球季例行賽拿下8勝5敗14救援、自責分率2.96，季後賽登板6次均未失分，表現出色，是那年海盜奪冠的功臣之一。退休後他曾在1983-85年成為球隊的牛棚教練，後來轉到紅人隊繼續擔任教練，也曾在小聯盟執教。

(中時 )