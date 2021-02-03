來自新疆的古力娜扎擁一張異域風情的顏值和姣好身材，讓她擁有「新疆維納斯」及「北影校花」的稱號，從小習舞的古力娜扎，近日在新戲《風起霓裳》辣跳「琉璃胡旋舞」，穿古裝的古力娜扎跟著音樂旋轉、翩翩起舞，舉手投足絕美，而當古力娜扎一個下腰動作，更是倒出兩顆饅頭形美胸，畫面讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

古力娜扎在古裝電視劇《風起霓裳》飾演極具製衣天賦的琉璃，她近日在戲中有跳舞的戲分，只見古力娜扎身穿紅、白色相間的低胸古裝，辣跳「琉璃胡旋舞」，古力娜扎跟著音樂旋轉、扭頭、擺手，舞姿絕美宛如仙女。

古力娜扎一個下腰動作，倒出兩顆饅頭形美胸。（圖／取材自我是娜扎微博）

更吸睛的是，古力娜扎一個下腰動作，更是倒出兩顆饅頭形美胸，而當古力娜扎有彎腰的舞蹈動作時，她的雪白饅頭奶和深邃事業線也出來見客，古力娜扎皮膚光滑、四肢纖細，狀態非常好，美貌和前凸後翹的身材曲線全都露，畫面讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，而古力娜扎事後在微博PO出跳舞片段，還幽默發文：「琉璃給大夥兒跳個霓裳舞 轉得有點暈」。

古力娜扎事後發文自嘲：「跳個霓裳舞 轉得有點暈」。（圖／取材自我是娜扎微博）

其實古力娜扎不只是「新疆維納斯」，她還與迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，28歲的古力娜扎天生麗質，就算她為戲頂著古裝包頭、露出整張臉，古力娜扎依舊俏麗是甜姐兒一枚，也讓外界見識到「新疆維納斯」的驚人美貌。

(中時新聞網)