藝人「雞排妹」鄭家純公開遭性騷後，似乎引發後續效應，知名音樂人許常德表示接到女網友私訊，指出遭某「高姓」心理諮商師性騷一事，對此被影射的心理諮商師高育仁，跳出來要求許常德公開所有私訊，更強調女網友的指控，早經由公聽會查證還予清白。

許常徳在臉書公開女網友私訊，對方表示曾給「高姓」心理諮商師諮詢，約莫半年後對方便伸出狼爪，並對她說出「女人本來就是生來給男人用的」等猥褻言語，甚至在她未成年時，揚言滿十八歲時能發生性關係，更不斷對她洗腦自己的言行舉止都是對的，女網友一直到二十歲才鼓起勇氣向學校輔導老師坦承真相，雖然藉此拆穿對方詭計，但仍後悔差一步就能將其繩之以法，並吊銷心理師執照，如今看到對方仍在招攬生意，感嘆社會制度仍在保護壞人，強調這是一輩子的陰影。

《... 由許常德的地下手記發佈於 2021年1月31日 星期日

對此，被影射的心理諮商師高育仁，表示被許常徳指控私下行為不當，希望他能公開所有私訊釐清真相，強調女網友指稱諮商過程遭性騷，其實早於兩年前經公聽會查證後，還予本人清白，此外指出曾與太太邀請女網友共餐，而且對方出國後還不時致電，強調若有伸出魔爪或言語性騷，對方還有可能搬到國外後仍主動致電？

最後，高育仁強調整起事件自身有兩點需要反省，一、切勿與案主有諮商外之用餐，甚至邀妻前往，二、也絕對避免諮商外與個案私下通話，因為容易形成依附關係，更透露已經邀請許常徳進入成立的封閉性團體，以示絕無不當行為。

(中時新聞網)