春節期間白沙屯拱天宮進香客眾多，苗栗縣警局通霄分局為紓解進香車潮，將於2月12日至16日（農曆初一至初五），每日上午8時至下午6時於部分路段實施交通管制。

通霄警分局指出，管制範圍為通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制、台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側1線車道管制供大客車停放。

警方表示管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入，白沙屯村內停車場已滿時，將管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

通霄警分局提醒，車輛駕駛人不遵守交通管制規定者，得依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第2款規定處罰，呼籲進香民眾配合員警交通疏導管制措施，勿違規停車（含臨時上、下貨物）或任意穿越馬路行為，警方將加強周邊交通疏導及人潮聚集地點違規停車驅離取締，維護交通秩序及順暢。

(中時 )