散熱模組零件供應商安力-KY（5223）3日公告元月營收，單月營收為2.63億元，較去年同期成長約174％，續創新高。2021年開年第一個月營收不僅淡季不淡，更一舉超過去年第一季營收2.56億元，等於做一個月就賺贏去年第一季全季。

安力-KY元月出貨暢旺，在非電腦產品中，伺服器散熱零件，去年全年僅出貨380萬元，而今年一月份就出貨高達900萬元，可望成為今年營收成長增幅較大的來源之一。另外車用配件，一月份出貨也高達470萬元，較去年同期成長約兩倍，均是元月營收上揚的原因，經推算非電腦產品的營收比重在元月份已提升至19％，另電腦產品產品部分，拜終端客戶ASUS單量大增，來自ASUS的營收占比一路從2020年的10.5％增加到18.8％，安力-KY指出，華碩集團一直是安力-KY的最強夥伴之一，近期開模數不斷增加，足見彼此合作往來之密切。

另針對KY公司近年的營運亂象，安力-KY也即時站出來自清，強調安力-KY是KY公司中少數的純台商，除原始股東皆為台籍外，經營團隊上至董事長、三廠總經理、副總、財務長、稽核皆為台籍；主要客戶亦有七成的客戶為台灣上市櫃公司，包括廣達、緯創、台達電、雙鴻、超眾、建準等；再加上日本上市櫃公司Nidec（日電產）營收占比達九成以上，銷貨真實性不容質疑。

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