農曆年前，傳統上許多人會透過到廟裡拜拜，祈求新的一年有好運勢。南山產險表示，在民眾做好防疫工作的前提下，把握農曆年前改運好時機、拜請眾神幫開運之餘，再真正好險更加分。

在新的一年，有些產險項目不可少，南山產表示，首先交通意外無所不在，千萬超跑、馬路三寶滿街跑，只有投保「汽車強制險」可不夠。若不想開車上路還得步步驚心，建議可投保「金安心3.0」專案，不僅擁有1,000萬或2,000萬元的第三人超額責任險保障，還有乘客體傷責任險、道路救援等多重保障。

若是機車族，只投保「機車強制險」並不保障騎士本人的體傷，僅保障車上乘客及車外遭受波及受害者的人身傷害，因此，南山產建議可投保「金好騎」專案，一張保單同時保障「第三人傷害責任險」、「第三人財損責任險」以及「乘客傷害責任險」，此外還可選擇全配保障方案有「駕駛人傷害附加條款」來加強騎士本身的保障。

因近期疫情升溫，恐又有不少企業會受到衝擊，南山產建議企業主除了誠心祈拜關聖帝君的庇祐之外，也可考慮投保中小企業主打造的專屬戰疫護盾「金防疫」專案。這是全台第一張針對業主補償設計的防疫主險保單，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為四種方案，客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能輕鬆投保。

以約定投保每日補償金額新台幣1萬元的「餐廳」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7千元。意即平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障。

還有一項必保的是「住宅綜合險」，南山產表示，可依自身需求，選擇投保不同的方案，以台北市公寓3樓(總樓層數5樓)、30坪建築結構鋼筋混泥土造、財物損失保險保額300萬元為例，年繳保費約2,472元，等於平均每日不到7元，就可保障因火災造成的房屋及屋內家電用品損壞等事故，讓大家安心安全過好年。

(工商 )