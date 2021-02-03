由於新冠病毒疫情捲土重來，日本部分地區進入緊急狀態，使得上月服務業採購經理人指數（PMI）跌至5個月低點。

1月自分銀行（Jibun Bank）服務業PMI經季節調整後由去年12月的47.7降至46.1，寫下8月以來新低。雖然高於初值的45.7，但仍位在榮枯分界點50以下，意即景氣下滑。

彙整該數據的IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，最新PMI顯示在商業活動與新訂單項目的衰退加速，尤其新訂單萎縮速度為5月以來最快。

(工商 )