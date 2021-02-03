香港第四波疫情持續蔓延，港府2日突襲封3區，包括天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗及佐敦部分區域，共檢測約2170人，圍封行動於3日早上7時後陸續解除，其中深水埗及天水圍未發現新確診者，而佐敦圍封區部分檢測結果未出爐。
港府表示，自2日晚間7時起，深水埗「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測，截至3日凌晨2時，約1600名居民接受檢測，無發現確診個案，總共到訪約860戶，180多戶沒人應門。
至於佐敦的「受限區域」，截至3日凌晨零時，超過300名居民接受檢測，有部分樣本檢測結果還未出爐，總共到訪約150戶，約50戶在過程中沒人應門。
而天水圍的指明「受限區域」截至3日凌晨2時，約270名居民接受檢測，無發現確診個案，共到訪約225戶，13戶沒人應門。
港府其後公布，在深水埗的強檢區有13人仍有接受強檢，並已向他們發出強制檢測令。
(中時 )
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