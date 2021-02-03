新冠肺炎疫情捲土重來，以及日本國內部分地區進入緊急事態重創需求，進而打擊新業務訂單，日本1月服務業創下5個月來最嚴竣的萎縮，而整體商業活動亦加速放緩。

在這項黯淡的調查報告發布之前，日本首相菅義偉（Hoshihide Suga）在周二宣布延長東京與其他九個地區的緊急事態宣言直到3月7日。

財經數據服務公司IHS Markit周三公布，au Jibun Bank日本1月服務業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為46.1，較去年12月終值47.7下滑，並創下去年8月以來新低，但高於先前公布的初值45.7。

因新業務與未完成業務加速萎縮，日本的服務業PMI指數仍然深陷低於50榮枯分界線的萎縮態勢。

負責編製這份調查報告的IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，最新的PMI數據顯示業務活動與新訂單均加速下滑，而新訂單更創下去年5月以來最急劇的萎縮。疫情升溫與隨後實施的緊急事態宣言，進一步削弱了產出與需求。

新出口業務加速萎縮，且公司收取的價格仍呈現下滑，抵消了企業對未來12個月的樂觀預期。

au Jibun Bank日本1月綜合PMI為47.1，低於去年12月終值48.5，為連續第12個月處於萎縮，並創下去年9月來新低。

IHS Markit經濟學家Bhatti表示，日本1月整體民間商業活動進一步下滑，隨著政府實施更嚴格的措施，以及東京奧運會能否舉辦的不確定性持續升高，受訪企業對這場大流行病到底何時能結束感到擔憂。

本周稍早公布的au Jibun Bank日本1月製造業PMI終值為49.8，與去年12月終值50相比再度陷入萎縮，顯示該國製造業景氣已經惡化。

(時報資訊)