高爾夫產業首季仍處出貨旺季，大田(8924)1月營收衝上5.35億元，創62個月新高，目前手中訂單仍滿，首季業績可期，今日股價開高後，盤中最高曾觸及68元，隨後漲幅縮減至1%附近。

大田大陸江西廠自動化程度深，可以提供市場上快速增加的需求，因品牌業者積極追單，1月以來大田的訂單暴增，推升1月營收5.35億元，創下62個月來新高，月增12.58%，年增達52.56%。大田上半年訂單已滿載，大陸江西廠也會在春節提前開工，受惠產品組合轉佳，法人對2021年的營運表現抱持樂觀看法。

大田精密的主要客戶包括Titleist、PXG、Bridgestone、美津濃、Honma等。歷年第四季及隔年的首季都是高爾夫市場傳統旺季，目前新冠疫苗已經出現，預期將會有更多的人下場打高爾夫球，對於庫存的消化及新品的推出都有幫助，對整體產業而言將有正面的助益。

(時報資訊)