市面上賣的小番茄，底部有圓的也有尖的，到底哪一種比較甜？專家表示，選購時千萬不要隨便抓，因為品質差很大，不想買到淡而無味的小番茄，買之前一定要看2個地方，包括底部是否圓潤飽滿以及顏色，都是影響甜度的關鍵。

搜狐號《小茉莉美食記》專欄表示，小番茄既是水果也可以做菜，且富含蛋白質、果酸、維生素、胡蘿蔔素、茄紅素及多種礦物質，可以幫助健胃，提高免疫力，甚至被聯合國糧食及農業組織列為優先推廣的四大水果之一。

《小茉莉美食記》指出，雖然小番茄乍看之下都差不多，不過也要懂得挑選，否則很容易買到淡而無味甚至品質不佳的，那就虧大了。到底哪一種吃起來最甜？挑選時一定要看下列2個地方。

1. 看形狀

小番茄有的底部是尖的、有的是圓的，通常底部圓潤飽滿，代表生長時吸收了更多的養分，吃起來會更汁多鮮甜，也是判斷小番茄甜不甜的關鍵點。

2. 看顏色

購買時常發現小番茄顏色有的深、有的淺，最好挑選顏色較為深紅、並且富有光澤的，代表吸收光照充足，吃起來也會比較甜。切記不要選擇顏色深淺不一的，那種吃起來通常不是很酸就是淡而無味。

購買小番茄時，想判斷新不新鮮，一定要用手輕捏，如果摸起來硬硬的，通常汁多肉厚；至於摸起來軟趴趴的，可能代表放太久了，內部可能已經敗壞，最好別買。

此外，最好選擇果蒂顏色為深綠色，並且摸起來比較堅挺的，如果果蒂已經枯萎發黃，甚至脫落了，代表存放的時間比較久了，也比較不新鮮。至於吃不完的小番茄，最好放進保鮮盒或保鮮袋中，在裏頭放入2張吸水紙密封，再放入冰箱冷藏，這樣通常可以保存一周左右都還是新鮮的。

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(中時新聞網)