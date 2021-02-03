彭姓女子去年帶5歲女兒到花博公園，租親子電動車在園區遊玩，因女兒開車誤闖爭艷廣場人行道，未踩煞車發生「車禍」，將女遊客撞倒在地受傷，受傷女子認為彭身為母親，卻放任幼女違規在廣場駕駛電動車傷人，憤而提告。台北地檢署依過失傷害罪嫌起訴彭女。

彭女去年7月5日帶女兒到花博公園遊玩，向園區內「baby嘟嘟房」租用親子共乘電動汽車，由女兒操作玩樂，結果女兒將車開進園區內爭艷館廣場時，當時人潮眾多，女兒未注意前方路況，沒能及時煞車，導致電動車車頭撞上女遊客，致女子當場倒地，造成她左腳扭傷、左側性及部分膝部扭傷、左側髋部、腰椎挫傷併神經根壓迫等傷害。

傷者認為，彭女身為母親，明知女兒年幼操作電動車，未能全程監督女兒開車，放任女兒撞傷人，而「baby嘟嘟房」楊姓店長未依規定限制電動車不得行駛人潮眾多的爭艷館廣場，控告彭、楊2人過失傷害。

檢察官認為，彭女身為母親，具有保護教養年幼女兒，防範其因不當行為侵害他人權利之義務，明知女兒開車至人潮眾多的爭艷館廣場，應監督電動車行駛路線之安全，卻任由女兒操作電動車行進，導致撞傷人，涉有過失，依法起訴。至於店長楊男則罪嫌不足，另予以不起訴處分。

(中時 )