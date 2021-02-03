知名作家吳淡如近年來淡出螢光幕，先前她自曝考上「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班，積極向學。2009年她頂著45歲高齡產婦身分，辛苦生下女兒小熊，近來吳淡如常分享母女日常，今(3日)她透露小熊上午早早起床，只為做早餐給她吃，她本來很感動，但看到女兒寫得紙條瞬間傻了。

吳淡如2008年宣布懷孕，本來是雙胞胎，但其中一胎兒不幸在腹中夭折，最後終於平安生下女兒小熊，原本孩子出生時僅有910公克，如今健康長大。今吳淡如透露，11歲的女兒今天特別早起做了早餐給她，吳淡如知道後本來心頭滿是溫暖，但看到女兒隨著早餐附上的紙條錯字，「我的心裡壓力也滿大的」。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

從小熊給媽媽的紙條中，可見她本來貼心寫下：「媽媽我有做早餐給你吃」，卻不慎把「做」寫成「坐」，吳淡如打趣說：「你是要我坐在早餐上嗎？」並無奈問：「現在的學校好像⋯不太注重小孩有沒有把字寫對是嗎？我要加油，我只能自己在家裡為你的語文能力加油，這個寒假我只能自己幫大家上語文課了」。

吳淡如分享女兒寫錯字的紙條。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如最後強調：「不過一個聰明的媽媽是不會在小孩對你好的時候批評他的，這樣後患無窮，我會默默努力想辦法，看起來語文能力真的不太能夠期待學校教育⋯」，她承認用語音發音打字時也常常打錯，要靠大家糾正，明白這好像是現代人的「通病」。網友則回：「我要跟妳學習忍住先不說，也要請我小孩跟小熊學習，如何做一份早餐給父母吃！」、「很多大人也都寫錯『在』、『再』字」、「做早餐給媽吃的人世界上已經沒有了， 有沒有錯字已不重要。」、「小孩的愛是令父母感動的！所以珍惜！至於錯別字....學校老師好像都不想糾正耶」。

(中時新聞網)