民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)近日表示，對中國將採取強而有力的立場，確保美軍布局，足以威嚇中國對台動武。綠委陳亭妃今日指出，台灣的位置對美國確實有他的必要性跟實質性，尤其面對中國這種強大威脅，要爭取第一強國的狀態之下，美國不可能放棄台灣。

陳亭妃指出，美國新任總統拜登上台後，對台灣的態度日趨明顯，從他所任命的國務卿，到相關重要的部會領袖，其實對於台灣都曾對外展現表態，也就是說，對於台灣站在第一島鏈的位置，這個是無法攻破的狀態。

陳亭妃說，美國人民長年來，已逐漸無法接受中國的野心，甚至到了接近仇中的狀況，這是長久以來的實質狀態。即便是拜登上台，一下子就要改變也不可能。

陳亭妃表示，從美國國務卿及相關部會領袖盡其所談論的議題可看出，台灣是一個重要的位置，美方針對中國，如何去聯合其他國家，警告中國不能武力犯台，這其實都是很重要的依據，也不會說川普下台、拜登上任而有所改變。

陳亭妃指出，目前台美中三方，處於非常微妙的關係，若沒有台灣，美國就可能無法堅守第一島鏈，也無法保持在世界強國的位置上，所以美國對於台灣有非常重要的協防立場，如何把台灣守備好，如何防止中國侵略其他國家，對美方而言這才是最重要。

(中時 )