根據媒體調查顯示，外送員平均年齡為30歲，有高達八成的人員最擔心遇到車禍事故，如何運用保險填補風險，遂成為大家都在討論的議題之一，國泰產險宣布，該公司聯合 WeMo Scooter推出外送員傷害保險。

隨著數位化時代來臨，人們的生活型態也在改變，再加上近期新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，餐點外送的市場蓬勃發展。也因為工作時間彈性、進入門檻低等特性，只要有手機與機車就可以外送，故吸引越來越多年輕族群投入這個市場。然而，外送員薪水與送單量高度連動，因搶快而違反交通規則，甚至發生車禍的案例時有所聞，也曾發生死亡車禍的新聞。 現行外送平台業者多已協助外送員投保一般的傷害保險，但保額有限，國泰產險與WeMo Scooter聯合打造外送員的專屬商品，企圖填補保障缺口。國泰產表示，WeMo提供超值租車方案予外送員，另由國泰提供外送員自費加購的保險，專案內容為交通意外身故或失能時，最高給付100萬元保險金，保費為三個月105元。透過WeMo APP中專屬連結跳轉至國泰產險官網購買，用手機即可操作，免去紙本繁瑣作業及傳遞時間。流程中整合共享運具租用平台與保險流程，投保僅需3分鐘，快速又便利。

國泰產險副總梁明喬表示，配合新興行業的發展，國泰產險會積極創新，以人的角度出發，運用科技與數位方式打造新的服務模式及價值，打造保險生態圈。國泰產險未來也持續會與WeMo合作，共同研發其他商品，讓保險與生活緊密結合，以消費者的角度出發，持續不斷創新，創造新的保險價值。

(工商 )