陽明交大合校後援會會長施振榮今（3）日指出，大家都在談AI（人工智慧）是未來發展方向，他則強調要以「人本智慧」引導AI。面對未來的問題，恐怕不是AI所能處理，而是需要「人本智慧」與「人工智慧」並重，讓Al有更廣、更深、更活、更人性化的思維，推動學術研究跨域整合，對人類文明進展做出貢獻。

施振榮說，AI的英文是Artificial Intelligence，雖然一般習慣翻譯為「人工智慧」，但翻譯為「人工智能」可能更貼切，AI尚達不到智慧（Wisdom）的層次，不過AI的記憶力及運算力可以擴張的空間大，還是人類生活及文明的重要工具，能解決較簡單重覆的事。

其中，對於事先已知的議題，AI可以做得比人還好，但對未來新的問題，還是需要以人為本的智慧才能解決，透過經驗累積加上創意，借重科技的軟硬體工具，才能提出有效解決方案，因此需要透過跨領域的研究，例如醫療結合ICT，不同學科以人為本思考，透過各領域的專家合作才能做出更具前瞻性的研究成果。

他指出，交大前校長張懋期許陽明交大合校後要以「邁向偉大大學為願景，並鎖定半導體、智慧醫療、AI取得世界第一地位。前二項較具體，AI領域則未來性高、範圍廣，學術界如能聚焦研究以人本智慧引領AI的發展方向，做出學術論文及應用實例，未來在合校後林奇宏校長領導下，整合校內各學院努力，將能引領全球AI發展新方向。

施振榮建議，未來要具體落實東方矽文明，應該在矽科技基礎上，以人為本，借重不同領域的專家和AI科技，一起探索可以滿足人類需求的各種服務，讓文明不斷發展。

(工商 )