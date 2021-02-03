農曆牛年倒數計時，進入年貨採購高峰期，博客來發現春節「宅」需求大增2成，零接觸採買成主流，為搶食春節採購市場大餅，即日起推出新春特企「大年大日」，萬件年貨下殺2折起，到7-ELEVEN取貨還有機會獲得PS5，預估活動業績可較平日成長2到3成。

博客來指出，今年春節前夕買氣成長顯著，較去年同期成長超過2成，包括設計師款紅包袋、開運小物、年菜、美妝禮盒熱銷，保健禮盒、春節款口罩也躍升為送禮熱門。不少民眾趁早添購零食、娛樂設備等準備「宅過年」，像是Switch、經典童書及桌遊，還有暢銷零食紅豆食府團圓棗泥核桃糕、卡滋爆米花分享桶等。

博客來即日起推出「大年大日」主打年貨商品現貨免等、牛年限定專區，滿足消費者希望在年前準時收到商品的需求。其中「孝親專區」囊括按摩椅、智慧手錶、掃地機器人、變頻直立式洗衣機，長輩們捨不得自己買的3C家電，還有0秒到貨電子書及2021年獨家新品專區，讓消費者輕鬆犒賞自己和家人。

(工商 )