經歷美港等上市地點的考量後，大陸新式茶飲麵包品牌奈雪的茶傳出決定赴港上市的消息，將在近期遞交申請，衝刺Q2在港IPO，集資4億至5億美元。

IFR報導，奈雪的茶計劃2021年第一季度遞交香港上市申請，擬在第二季度IPO籌資4億至5億美元。

奈雪的茶在2020年中旬完成由深創投領投的融資，外界認為這是該企業即將IPO的訊號，且受到當時瑞幸咖啡等中概股事件的影響，有消息稱奈雪的茶取消了原本想赴美國上市的打算，決定轉向香港市場。

(工商 )