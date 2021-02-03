奈雪的茶衝Q2香港IPO 集資5億美元 11:532021/02/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經歷美港等上市地點的考量後，大陸新式茶飲麵包品牌奈雪的茶傳出決定赴港上市的消息，將在近期遞交申請，衝刺Q2在港IPO，集資4億至5億美元。 IFR報導，奈雪的茶計劃2021年第一季度遞交香港上市申請，擬在第二季度IPO籌資4億至5億美元。 奈雪的茶在2020年中旬完成由深創投領投的融資，外界認為這是該企業即將IPO的訊號，且受到當時瑞幸咖啡等中概股事件的影響，有消息稱奈雪的茶取消了原本想赴美國上市的打算，決定轉向香港市場。 萬海亞洲／美西線 班次倍增 GameStop狂潮退燒 美股續旺漲475點 (工商 ) #奈雪的茶 #IPO #億美 #集資 #遞交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿瑞納多投靠 紅雀喜迎重炮 04:102021/02/03 運動天地 5G商機夯 全球GDP迎1.3兆美元 04:102021/02/03 產業．科技 宏捷科元月營收 逾5年新高 04:102021/02/03 證券．權證 《基金》新興市場主權債Q1橫向整理 今年可期 10:002021/02/03 財經 《半導體》台積電連3紅 最多回彈51元 11:082021/02/03 財經 阿里巴巴將發債 集資50億美元 11:202021/02/03 財經 《國際產業》亞馬遜上季營收首破千億美元 宣布貝佐斯交棒CEO 10:342021/02/03 財經 《國際產業》韓媒：聯手起亞造車 蘋果擬投資36億美元 13:072021/02/03 財經 京東物流 傳Q2在港上市 04:102021/02/03 全球財經 Alphabet營收獲利超預期 盤後股價飆8％ 11:222021/02/03 財經 《美股》財報意外佳＋廣告業務強彈 Alphabet盤後大漲近8％ 09:432021/02/03 財經 財經熱門新聞 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 妖股GameStop大暴殺 華爾街之狼1句話警告散戶 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 過年換新鈔今開跑 一次能換多少 全台據點曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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