美國聯邦調查局（FBI）探員今晨突襲佛州森賴斯（Sunrise）一處公寓，調查兒童色情犯罪案，過程中爆發槍戰，造成2名探員喪命、3名探員受傷，據信嫌犯已自殺身亡。

美聯社報導，FBI探員清晨6時前後展開突襲行動，警用直升機在上空盤旋，探員與嫌犯發生槍戰，嚇壞森賴斯市郊勞德岱堡市（Fort Lauderdale）居民。

住在事發公寓旁的麥克拉蒙（Julius McLymont）說，他先聽見4聲槍響「砰、砰、砰、砰！」一開始還以為是汽車引擎逆火發出的聲音，然而2分鐘後，又聽見大約5聲槍響。

麥克拉蒙走出家門，越過圍籬張望，看見警車和救護車疾駛而來，將倒臥在地的人送上救護車。

麥克拉蒙說，身穿防暴裝備的特種武器和戰術部隊（SWAT）小組緊接著出現，包圍這棟公寓建築，一邊大喊「上！上！上！」但從他所在的地點，看不見發生槍戰的公寓。

數小時後，森賴斯市警方要案發地點Water Terrace公寓的居民留在家中，執法部門也封鎖社區出入口。這一帶屬於中產階級社區，有獨立洋房、雙拼房屋，也有公寓。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）證實，遇襲喪命的探員是36歲的阿爾芬（Daniel Alfin）和43歲的施瓦茲柏格（Laura Schwartzenberger），兩人都是調查針對兒童犯罪的專家。

邁阿密FBI探員拉夫洛克（Michael D. Leverock）說，3名傷者中，有2人送醫治療，情況穩定；瑞伊說，另一人輕傷，毋須住院。

邁阿密FBI辦公室負責探員皮羅（George Piro）在記者會上說，FBI探員持聯邦搜索令抵達這處公寓，調查一樁涉及兒童的暴力與色情犯罪案件時，嫌犯突朝他們開火，釀成FBI歷來傷亡最慘重的事件之一。

皮羅說，在通知嫌犯家人後，才能驗明他的身分。熟知內情的執法官員透露，初步調查顯示，聯邦官員認為嫌犯是自盡身亡。

警用摩托車閃爍燈光，護送消防救護車載送其中一名探員的遺體至達尼亞灘（Dania Beach）附近的法醫辦公室，當覆蓋國旗的遺體自車上移入室內時，眾多執勤人員列隊致敬。

皮羅說：「今天這起殘酷事件，奪走我們這個大家庭的兩名優秀成員。」「他們是FBI寶貴的成員，永遠會是人們心中的英雄。」

瑞伊也說：「FBI將永遠感懷他們的忠烈犧牲，並永遠感激他們的英勇。」

總統拜登出席白宮活動時，也對此表達哀悼之意。

(中央社)