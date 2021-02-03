◎直擊桃醫「清零計畫」首日 400人排隊搶採檢

桃園醫院疫情急速升溫，自院內群聚感染事件爆發後，目前已累積19例確診個案，其中1人死亡，中央日前宣布3日正式啟動「清零計畫」，將擴大桃醫院內採檢，採檢對象包含醫護人員及外包商，人數高達2088人，盼3天內能完成作業。

◎趙少康選黨主席通關？江啟臣農曆年後聘趙為中評委

中廣董事長趙少康申請回復國民黨籍並表態問鼎黨主席，再掀資格爭議。國民黨文傳會主委王育敏今（3）日表示，趙已經回復黨籍，而黨主席江啟臣也將在農曆年後，聘請趙擔任中評委，因此趙的資格問題就卡在黨籍須滿1年的部分，但這是從吳伯雄主席時代到現在的規定，除非未來有中常委在中常會提案修改選舉辦法細則，才有機會解套，這並非江啟臣說了算。

◎掏空遠航30億 張綱維籌6000萬想交保 法院不准

遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，羈押迄今。張聲請具保停押，希望能以6000萬元現金、2000萬元人保交保，但台北地院認為本案犯罪所得高達30億元，張提出的保金不足以確保不會逃亡，今（3日）駁回聲請。

◎新鈔首日 呂桔誠：換鈔實名制保留28天

3日是銀行開放換新鈔首日，台銀董事長呂桔誠巡視台銀總行營業部換鈔情形，呂桔誠表示，因應疫情需求，今年臨櫃換鈔實施實名制，除了兌換張數和金額之外，民眾新增填寫姓名、電話，呂桔誠強調，資料僅保留28日就銷毀，所以民眾不用擔心個資的問題。

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(中時新聞網)