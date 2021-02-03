台中長盧秀燕指出，該修法的法令，也會請台中市籍立委協助爭取修法。（盧金足攝）

台灣手工具工業同業公會理事長黃信德3日在拜會台中市長盧秀燕時表示，台中工具機業績逆勢成長，上半年非常樂觀。（盧金足攝）

台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣手工具工業同業公會，與市長盧秀燕討論工具機、手工具產業發展推動策略。（盧金足攝）

台灣手工具工業同業公會理事長黃信德3日在拜會台中市長盧秀燕時表示，台中工具機業績逆勢成長，第1季訂單多到缺工做不出來，第2季訂單更多，上半年非常樂觀，盼明年疫情好轉，國際買主都會來台灣採購，目前烏日會展中心不敷使用，希望水湳國際會展中心趕快完工，全球買家來台中參加會展中心，帶動地方餐飲、住宿、觀光。

但黃信德也表示，「訂單滿滿」，不一定就能賺錢，面對匯率因素和原物料上漲，成本更高，業者要更努力搶訂單。

盧秀燕表示，工具機業只要在台中展出，台中市府都照樣補助，會展中心願意留在台中開展，每年補助不會少，工具機一直留在台中，對業者提出的電梯、消防等檢查，不能本末倒置，該修法的法令也會請台中市籍立委協助爭取修法。

盧秀燕指出，她擔任6屆立委，從建築法規修法的包括公共廁所男女比例，現在台中市更為女性貼心考量，要求新的公共建築，男女廁須從1比3，增加為1比4，她問在座大老闆 ，是否與太太出門，常見先生「方便」後，苦等太太在廁所不出來，其實是女廁數少。

解決產業者「五缺」的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等問題，盧秀燕說，台中市還出現「倒退嚕」的情況，值錢的商業區，竟有業者提出變更為工業區，業者要的是工廠生產基地，目前作業仍在進行中。

盧秀燕說，今年疫情出口及各行業受限，全球無法出國洽公，她代表台灣人感謝台中的工具機業者，全世界缺乏防疫物資口罩時，業者在40天之內研發架設100條生產線，口罩供應足夠，擋下疫情，相對之下讓台灣防疫安全，她代表台中市民向業者說謝謝

「致謝、致敬工具機、手工具業者」，盧秀燕表示，科技與工具機業，機械業在台中大聚落，在全世界立足，而且全台工具機2000多家，9成在中部，和縣市政府唇齒相依。

她上任後提出前店後廠自由港，台中人等了20年的國際會展中心，一張圖畫來畫去，沒投資都是假的」，這起投資案75億元，不用等中央補助，台中市自己來，現在進度20％，預期後年完工，「這不是夢想，不是計畫，而是開工興建中

」。

盧秀燕強調，後廠根留台中，她為民眾大降地價稅，前年大漲地價稅，去年通過大降地價稅20％，各縣市地方政府一口氣降最多就是台中市，高居94％市民，愛惠8、90萬戶都有感。

(中時 )