歐系外資出具最新報告，認為鴻海(2317)切入未來市場規模可觀的電動車市場，若在關鍵零組件能取得5％市占率，可望挹注鴻海獲利達15～29％，故維持「買進」評等、目標價自120元調升至160元，並納入主要買進名單之列。

鴻海今（3）日股價開高後上漲1.72％至118.5元，惟隨後因賣壓出籠而壓回平盤附近微幅震盪，截至11點40分小跌約0.5％。不過，三大法人持續偏多操作，上周合計買超鴻海1萬8084張，本周迄今續買超達2萬3999張。

歐系外資表示，基於獲利表現復甦及毛利率看升，1月初已將鴻海評等調升至「買進」，而蘋果強勁的首季業績增強了鴻海獲利轉機的信心。而目前主要的爭議點，在於鴻海切入電動車市場對獲利帶來的提升空間有多大。

歐系外資認為，電動車至2030年的市場規模，將是目前PC及智慧手機合計市場規模的2～3倍，鑑於較高的毛利率和進入門檻，相較於提供電動車組裝，鴻海首要提供關鍵的電動車零組件，包括車身結構、車用電子及其他零組件。

鴻海規畫透過提供70～85％的電動車零組件、並於2024年推出車用固態電池，並推動開放平台MIH聯盟鎖定3種潛在客戶，目標成為「電動車界的安卓系統」，以達成2025～2027年取得全球電動車產業10％市占率的目標。

而鴻海目前可提供的電動車零組件，包括汽車底盤及機械零件的車身結構，車用運算、先進駕駛輔助系統（ADAS）和車載娛樂的車用電子產品，以及電纜、連接器、玻璃和平板等其他零組件。

至於MIH聯盟鎖定的傳統汽車品牌、電動車新創企業、科技巨擘等3大潛在客戶，鴻海與子公司透過生產零組件的良好銷售管道，已與裕隆、飛雅特克萊斯勒（FCA）及吉利控股、拜騰簽約，在前2類客戶中取得良好進展，有利未來贏得蘋果、亞馬遜等科技巨擘訂單。

歐系外資預估，若鴻海在2025～2027年可在車身結構、車用電子及其他零組件合計取得5％市占率，可望為獲利帶來15％的提升空間。若再加計可取得5％的電動車電池市占率，則可望為獲利帶來29％的提升空間。

整體而言，歐系外資認為，隨著營運效率提升及切入電動車帶來的潛在獲利提升空間，可望帶動鴻海獲利恢復成長、並進行本益比重新評估，將鴻海中期及長期成長率自3％、2％調升至4％、2％，維持「買進」評等、目標價自120元調升至160元。

(時報資訊)