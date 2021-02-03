中天新聞台遭到國家通訊傳播委員會（NCC）撤照後，遺留的52頻道，傳出將由NCC主委陳耀祥曾公開支持的華視接手，引發質疑。民眾黨團副總召高虹安今表示，NCC若決定由華視入主52頻道，不免讓人質疑有自導自演的嫌疑，一切按照早就設定好的劇本在走，呼籲NCC公布評選機制及原因向社會大眾交代。

NCC決議不予中天新聞台換照記者會，陳耀祥表態支持華視入主52頻道，當時就引發球員兼裁判的嫌疑；原本中嘉系統業者提報由寰宇新聞台接手52頻道，近期已撤案，幾乎篤定由華視進駐52頻道。

對此，高虹安批評，陳耀祥身為主管機關，在還沒有公布規則及裁判前，已先預設立場告訴外界屬意的人選，不禁讓人懷疑，這套劇本早就寫好，NCC只是照劇本在走，呼籲NCC公布遴選機制及判斷依據、委員會議內容，適時向外界釋疑。

民眾黨團幹事長蔡壁如也說，當時中天新聞台換照案，評審委員以7比0，一致通過不予換照，連演都不想演，現在NCC繼續配合民進黨政府在走，決議交由華視進駐52頻道，連外部遴選機制都可以找自己人，真的很無言。

蔡壁如認為，應該要建立頻道管理機制，遴選過程公開透明，讓外界可以評斷決策過程，不是NCC想給誰就給誰。

(中時 )