新冠疫情導致消費爭議大爆發，新北市去年多達1萬5000件消費糾紛，較前年暴增4成多，創下歷年最多；其中口罩、衛生紙之亂衍生的消費爭議占最大宗，較前年倍增17倍，再來航班取消、旅宿退費加起來也有超過千件消費糾紛，平均1天就有3件，此外健身房退費、外送平台、婚宴訂單取消也都入榜。

新北市法制局統計，去年起年受新冠疫情衝擊，消費者食衣住行育樂都受影響，2020年共接獲1萬5408件消費者爭議，較2019年增加4683件、約成長4成多；成長最多的5種類型依序為醫療用品類、航空運輸類、餐飲類、健身類及旅遊類。

消保官表示，排名第1為醫療用品類，去年因新冠疫情恐慌，民眾將大賣場架上衛生紙、口罩、乾洗手、耳溫槍一掃而空，隨後不法囤積或哄抬防疫物資價格的檢舉或申訴案件大量湧入各地消費者服務中心，下半年又發生加利口罩魚目混珠案，以及蛙蛙文創公司接受大量口罩訂單卻遲不出貨，相關申訴案件共347件，較前年增加近17倍。

其次，國際疫情嚴峻，消費者出國旅遊意願大減，衍生機票及旅遊行程相關退費爭議，其中航空運輸案件數較前年成長3.92倍、共564件，為所有案件種類成長第2多；此外旅宿消費爭議也有449件，為成長第4多。

再來為近900件的餐飲類消費爭議，光是外送平台爭議就占5成、約420件，加上大量已預定的婚宴及聚餐取消，民眾減少外食意願，造成多間老店或名店在嚴重衝擊下熄燈或暫停營業，產生返還訂金之消費糾紛，整體案件較去年成長3.92倍，目前已趨緩。

排名第4為健身類，去年防疫新生活指引要求取消各項群聚活動，位於密閉空間的健身房也受到波及，各健身房雖然祭出多項消毒措施以降低風險，但請求暫停會籍或解約的爭議仍然暴增，輕適能、牛番茄等健身業者更無預警倒閉，導致大量消費者求償無門，整體案件較前年成長2.7倍，共570件。

新北市消保官表示，除了以上5類增長最快的案件類型，預定於去年舉辦但因疫情而延期或取消的演唱會或路跑活動，相關退費爭議也超過百件。但防疫攸關全民生命與健康安全，消保官建議消費者應做好防疫措施，避免參加高風險的大型群聚消費活動，才能平安迎接新的一年。

(中時 )