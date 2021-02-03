電動車大廠特斯拉（Tesla）新車款設計傳曝光，外媒報導特斯拉規劃採用UWB技術，可讓iPhone變身「數位鑰匙」，更精確定位電動車位置，車主不用掏出iPhone就可無線開鎖，使用上比既有App軟體更具安全性。

國外科技網站The Verge報導，提交給美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）的一份文件內容顯示，特斯拉規劃將超寬頻UWB（Ultra Wide Band）技術應用在新電動車設計中。

文件內容顯示，特斯拉針對新款電動車正在設計6項新產品，其中有3項將會支援UWB功能。

報導分析，這代表未來具備UWB功能的特斯拉新款電動車，有機會與蘋果iPhone或三星（Samsung）高階智慧型手機相容，這兩家公司的新款手機都具備UWB功能。

未來透過iPhone的UWB功能，車主可以在滿位的停車場中立刻找尋到愛車的正確方向與停放位置，iPhone也可以變身為「數位鑰匙」，車主不用把iPhone從口袋或背包中拿出來，透過UWB功能更精確定位距離，可無線解鎖開啟特斯拉電動車車門，使用上更具安全性。

國外科技網站MacRumors報導，蘋果設計的U1晶片已內建於iPhone 11和5G版iPhone 12，支援UWB功能，目前並沒有明確證據顯示特斯拉新電動車會採用UWB功能、並透過UWB相容iPhone，不過，特斯拉已經有App應用軟體在蘋果的App Store上架，可以讓特斯拉的車主透過iPhone內的App軟體控制電動車。

UWB超寬頻功能可以提升行動裝置與電動車之間的空間感知（spatial awareness）能力；在兩個裝置之間，透過超寬頻功能可以精確測量出距離，市場人士表示，這比藍牙低功耗（Bluetooth LE）和Wi-Fi功能還要準確。

MacRumors指出，目前也有品牌車廠規劃採用UWB功能，例如BMW正研發Digital Key Plus技術，以UWB為基礎，可讓車主不用拿出iPhone，就能透過精確定位距離開鎖或是啟動電動車。

(中央社)