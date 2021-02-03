新加坡政府日前承認，警方調查案件時，可取用追蹤接觸者資料，前後不一的說法招致批評後，國會昨天通過立法，明定警方唯有調查謀殺、恐攻等重罪，才能調閱相關資料。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，國會昨天開始針對這項法案進行辯論，隨後正式通過。法案內容包括當2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情結束後，「合力追蹤」及SafeEntry訪客登記系統的資料將從政府伺服器刪除，以及明定警方唯有在調查重罪時，才能調用追蹤接觸者的相關資料。

法案規定，僅有在調查7種嚴重犯罪行為時，警方及其他執法單位才能使用追蹤接觸者的資料。這7種犯罪種類包括持有危險武器、恐怖攻擊、謀殺、販毒、綁架、性侵等。

主管新加坡智慧國家計畫的外交部長維文（Vivian Balakrishnan）表示，儘速推動這項立法的用意是希望移除民眾疑慮，且向民眾保證，這些資料將被妥善保護及使用。

他說，這樣一來，「我們就可以持續將注意力放在對抗COVID-19全球大流行上」。

維文也坦承，過去未表明「合力追蹤」資料仍受刑事訴訟法規定，是一項失誤，「我為此錯誤，負上全部責任」。

擔任新加坡國會反對黨領袖的工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）批評，政府這次處理「合力追蹤」資料使用的方式已損及部分民眾對政府的信心。

去年初疫情爆發後，新加坡推出「合力追蹤」（TraceTogether）計畫，追蹤確診者及密切接觸者。除提供手機應用程式供民眾下載使用，隨後也研發可攜式的防疫器供民眾領用；不過，部分民眾由於隱私疑慮，使用意願不高。

為減輕民眾疑慮並鼓勵使用「合力追蹤」，維文去年6月曾表示，「合力追蹤」資料僅會用於追蹤接觸者。但當局隨後在今年初承認，警方可取用這些資料，引發批評聲浪。

爭議延燒數天後，新加坡智慧國家及數位政府署於1月8日表示，政府將立法明定，透過數位接觸者追蹤方法取得的個人資料，包括「合力追蹤」及SafeEntry訪客登記系統。除非有明確且迫切需要使用資料進行嚴重犯罪行為的調查，否則資料只能用於追蹤接觸者。

(中央社)