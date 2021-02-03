民眾黨立委張其祿今日召開記者會表示，高雄過去這幾週，空汙情形更加惡化，從環保署全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報顯示，高屏地區細懸浮微粒指數達到160，呼籲環保署應加強管制，有效解決高屏空汙。

張其祿指出，高雄市石化重工業林立半世紀，造成整體高屏地區空氣品質更造成重大威脅。政府應基於歷史發展之過程，積極管理汙染源頭，不要再讓民眾雪上加霜，人民擁有一個呼吸健康空氣的基本權利。

張其祿說，高雄是台灣第一大的港灣城市，也是全國第一個實施空污總量管制的區域，過去在國家整體發展戰略之下，高雄成為重工業、基礎工業的城市，背負台灣經濟發展使命，並提供了許多高雄市民工作機會，但在發展過程中也帶來高耗能與環境污染的問題。

張其祿表示，自2015年6月30日起所實施的「高屏空氣污染總量管制計畫」，即訂定高屏地區未來的產業發展必需符合低汙染、高價值和環保等三大要件。

張其祿指出，但2018年7月結束第1期3年管制，並進入第2期程，卻因相關產業及廠商之抗議，環保署業已暫緩第2期空污總量管制，且至今尚無規劃，甚至仍處於對第1期的修正研議階段中。

張其祿說，環保署應盡速與民眾、環團，以及產業共同討論環境污染改善議題，以研議第2期的總量管制，期能在保障市民生活、環境品質、促進都市經濟發展，三者之間取得平衡，達成改善現有環境污染問題，並引領產業轉型的雙重任務。

(中時 )