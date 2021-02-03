監察院長陳菊60多年前就讀三星國小時，曾被龜山慧兒園幼兒園園長劉阿李教過，在桃園市長鄭文燦安排下，2人相見歡。（賴佑維攝）

監察院長陳菊60多年前就讀宜蘭三星國小，當時老師劉阿李如今在龜山開設幼兒園。在桃園市長鄭文燦安排下，2人3日相見歡。陳菊說，看到老師已經96歲，還是硬朗、活潑，持續造育英才，真的又高興又感動。

陳菊表示，在鄭文燦邀約下到桃園，並看到60幾年前的小學老師，真的很高興、感動。她說，老師如今開設幼兒園，是無數小朋友開始人生的啟蒙教育，相當敬佩。

劉阿李則說，她一直在職場上，才忘了自己年齡。她秉持不生氣、不計較、不埋怨、不八卦，才會保持健康。提到陳菊，劉阿李說，陳菊不但認真，還對自己負責。她認為，書讀怎麼樣次之，最重要的是對自己負責。看到陳菊很健康，又訝異又開心，「這是她一生當中最好的回憶。」

有記者詢問，監察院給人一直都是老虎的印象，到陳菊到桃園令人感到溫馨，是否對鄭文燦有期許？陳菊則說，疫情讓全台灣關心，感謝鄭文燦和桃園醫護守在國門，承擔壓力、責任之重可想而知。

鄭文燦也稱讚幼兒園防疫教育相當落實，包含教育洗手歌、防疫操。學生們最後則是以自製的舞龍舞獅表演，象徵趕走疫情，祈求平安健康。

(中時 )