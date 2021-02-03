遊戲研發廠商弘煜科（6482）1月營收開出捷報，達到0.31億元，寫下2019年7月以來最佳表現，與去年同期相比成長幅度達388.26％，帶動3日股價跳空漲停開出，已是連續兩天漲停。

弘煜科表示，公司深耕日本遊戲市場近期終於有成。2021年1月營收表現亮眼，業績呈現倍數成長。主因在於今年1月於日本各大遊戲平台正式陸續推出二款遊戲產品《幻想戰姬-神樂》及《伊甸騎士》，深獲日本玩家青睞，營收成績表現相當亮麗，因之大幅推升業績表現，一月較去年同期營收年增近四倍。

弘煜科技成立於1993年，致力於手機遊戲﹑網頁遊戲及萬人線上連線遊戲MMORPG開發與營運，聚焦原創自有IP的遊戲開發，知名代表作包括《風色幻想》系列、《幻想戰姬》、《九十九姬》等。2016年開始弘煜科技陸續推出與網頁資料共構之手遊遊戲《勇氣少女》、《風色幻想Online》等等，並與日本及中國等地的遊戲、網路及小說等平台合作，搶攻泛娛樂市場。

展望今年，弘煜科表示，上半年各月接續產品上市計劃，預計還會在亞洲各地（含日本、台港澳及中國）推出自有知名IP《風色幻想》手機遊戲、和日本娛樂平台大廠DMM共同開發營運的《流星板機》、與宇峻（3546）共同開發營運的《燐光4》等遊戲，預期將為今年帶來明顯的營收挹注。

(工商 )