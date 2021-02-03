曾任社團法人「台灣食品保護協會」祕書的杜姓女子，因欠債需款孔急，任職7個月內自協會帳戶提領39次款項，侵占77萬多元。事後杜女還騙檢察官說要跟協會洽談賠償和解，拖延偵查，台北地檢署依侵占罪嫌起訴杜女，檢察官認為杜女犯後態度不佳，若她未能在法庭上和解，請求法官從重量刑。

起訴指出，杜女是2019年12月至去年7月，擔任台灣食品保護協會專任祕書，職司協會收取社員費用、報繳稅金、辦理研討會、定時轉匯自身薪資等行政庶務。

但杜女因債務問題需錢孔急，於2019年12月13日至去年7月28日止，將協會託付管領的存款104萬7798元，自帳戶中提供、轉匯，扣除她應得薪資及代墊餐費支出27萬5495元外，將其餘存款77萬1303元侵占入己。

由於協會理事長因多次慛促杜女繳交工作成果，杜女均置之不理，理事長起疑後進而查帳，發現協會存款被她盜領，提出告訴。檢察官依侵占罪嫌起訴她。

檢察官痛批，杜女在偵查中曾2次謊稱有與協會洽談和解事宜，企圖拖延偵查程序，但迄今卻仍未與協會方面聯絡，亦未賠償協會，可見她犯後態度並非良好，因此建請法官若杜女未能於審判中與協達成和解，請求從重量刑，以示懲儆。

(中時 )