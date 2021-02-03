今天是立春來臨的日子，運勢命理專家雨揚老師在YOUTUBE頻道《雨揚樂活家族》分享，有些人覺得農曆過年才是新年的開始，其實立春才是一年的開始，因為立春是以太陽周期為主，代表太陽已繞行一年回到初始位置，因此立春是轉運、開運最關鍵的節氣，「轉運」雖然四季都可以做，但立春的效果最好，立春做得好，全年沒煩惱。今年於國曆2月3日晚上10點59分開始就是立春節氣，一直持續到隔日，所以大家可以把握2月4日的白天時間執行以下5項開運秘法，啟動轉運好磁場，財源匯聚，讓金牛年整年運勢從年頭旺到年尾，好事接連而來！

▍1.接陽氣

雨揚老師分享，太陽是我們的陽氣來源，2/4這天要早點起床接陽氣，讓自己接受太陽照射的時間長一點，尤其在早上7點到9點之間要曬背，因為「曬背賺翻倍」，要讓陽光曬後腦杓、背部，如果天氣不好沒有太陽，可以用吹風機輔助，在7點到9點之間吹背，低溫吹一分鐘即可，最主要是讓背後有溫暖的感覺，小心不要燙傷。若有太陽，除了曬背還可以曬鞋子、棉被、枕頭、抱枕、衣服，便可將吉運帶入家裡。另外一個吉時是中午11點到1點，可以把任何東西拿去曬，如果天氣不好，可以開啟除濕機、暖氣，去除家裡的穢氣、濕氣，能讓一年之始有個好兆頭。

▍2.接財水

有空的話要去銀行存錢，存多少都可以，建議是吉祥的數字，不要有零錢，例如16800元，在節氣循環的第一天存錢，可以幫自己討好兆頭，存錢後可在銀行接財水，亦即喝銀行飲水機的水或瓶裝水，可提升今年的財運。若沒空去銀行，可以用轉帳方式存錢，或把皮夾的錢裝滿，也能旺財。

▍3.咬春

可以吃元寶造型的食物，例如元寶造型巧克力；或吃春捲，記得春捲不要切開，要直接吃；另外也可以吃春筍、蘿蔔糕等食物，有討個好彩頭的意思。

▍4.接地氣

這天可穿綠色的內衣褲，去郊外踏青，任何時間都可以，早上5點到9點的時間最好，脫掉鞋襪去公園踩一踩，也可以在這天種盆栽，去附近的公園繞順時鐘方向跑步，都是接地氣、旺運勢的方法。

▍5.穿金戴銀

特殊轉運的日子，例如立春、立夏，都可以利用五行的力量來提升運勢，像立春這天可以穿花一點，或是配戴水滴型的飾品，可以帶來水的能量，因為今年是辛丑年，丑就是土，土剋水為財，水的能量有助於提升財運。

除了以上的方法，還要多多布施，這不一定是指金錢的付出，分享正能量、分享實用的資訊、或是分享快樂和笑容、說好聽的話、幫助他人也都是布施的行為，整個人充滿正能量並影響周遭的人，自然就能讓整體運勢興旺。

雨揚老師分享立春開運五大秘法

(中時新聞網)