曾擔任主播的甜美女星侯佩岑，10年前與花旗環球證券銷售副總裁黃伯俊結婚，陸續生下兩個寶貝兒子，但她鮮少對外提及家人，私生活相當低調，最近卻打破慣例，帶著丈夫和母親一起錄節目，新鮮的組合雖然令網友期待，但有人擔心林月雲的感情往事又被討論，間接影響到侯佩岑。

真人秀節目《婆婆和媽媽》3日透過微博宣布第二季會由侯佩岑接棒，她將帶著丈夫黃伯俊和媽媽林月雲一起參加，宣傳照也跟著曝光，黃伯俊站在中間面露羞澀、肢體僵硬，反觀常在鏡頭前的侯佩岑，一手揪著老公的耳朵，一手插腰，笑得大方又燦爛，林月雲則留著黑色鮑伯短髮，雙手搭在女婿肩上，露出俏皮的表情。

侯佩岑和老公、媽媽林月雲共同錄真人秀《婆婆和媽媽》。（圖／微博@婆婆和媽媽）

不久，侯佩岑便在微博證實將參加該節目，「用特別的方式紀念第一次和家人一起上綜藝《婆婆和媽媽》，祝大家牛年平安，記得大年初七看婆媽喔！」同時曬出一張童年照和字跡工整的手寫信，表示媽媽為自己付出了很多，轉眼間已經71歲，慢慢的老去，加上結婚後和媽媽的相處時光越來越少，見面總是匆匆忙忙，內心感到愧疚，想透過這個節目好好陪伴媽媽，留下難忘的回憶；同時，侯佩岑也想多跟丈夫有兩人世界，甜蜜的表白：「在這趟旅程中，我不做主持人，只想做和你一起探索世界的妻子侯佩岑。」

侯佩岑真的要帶老公、媽媽上節目。（圖／微博@侯佩岑）

侯佩岑的親筆手寫信。（圖／微博@侯佩岑）

許多網友樂觀其成，十分期待他們在節目中互動，但也有粉絲擔心林月雲當過第三者、破壞閨蜜婚姻的過往又被挖出，而且已經有部份網友因看不慣林月雲，開始抵制節目播出，在網路引起兩派論戰。

有部分網友擔心林月雲的小三背景會模糊焦點。（圖／微博@侯佩岑）

(中時新聞網)