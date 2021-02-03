由民主黨掌控的美國國會周二邁出第一步，目標是在即使沒有共和黨支持下，仍將通過拜登總統新提出的1.9兆美元紓困計畫。

美國參議院以50票對49票的政黨路線投票（party line vote）通過一項預算決議，使調解程序進入動議。眾議院也隨之在周二晚間以216票對210票推推一項預算措施。

在預算措施獲得參眾兩院通過後，民主黨人將得以在沒有任何共和黨支持下，批准新一輪紓困法案。民主黨所推進的預算決議，將允許他們通過振興支票、失業救濟、疫苖配發基金與州及地方政府援助。

民主黨主張必須盡快向衛生與經濟對策挹注更多資金。雖然少數共和黨議員在周一與拜登總統會晤後，希望能就一項規模較小的紓困案達成協議，但要在民主黨的計畫與共和黨提出的6,180億美元方案間尋求妥協與折衷，仍將是非常困難的挑戰。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二宣布參院已表決推進預算決議時表示：「時間是我們國家沒有的奢侈之物」。他並表示，民主黨人希望這個重要的工作能獲得兩黨共同參與。

(時報資訊)