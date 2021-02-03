華德動能(2237)通過「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」資格審查，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格廠家及車輛。

交通部為達成行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，於109年11月17日核定發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」，採先審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，按該計畫甲乙類大客運包含維運補助在內，每輛分別最高可領1000萬及610萬補助。欲申請補助之客運(公車)業者，僅能採購符合電動大客車示範型資格廠家車輛，因此取得此項資格將直接有助華德動能在國內電動大客車市場搶先商機。

截至2020年9月國內僅558輛電動大客車掛牌運行，佔台灣客運(公車)16000輛的3.5％，為加速客運業者汰舊換新，除訂定補助款外，並由交通部與經濟部共同把關示範型計畫，確認車廠具有自主設計能力資格，車身、底盤及關鍵零組件、智慧裝置達到國產化要求等門檻，據以評選出符合資格廠家，且該計畫更要求12年期間必須及時提供營運資料、年營運里程達4萬公里及妥善率高於98％等考核機制，確保電動大客車的性能與品質。

華德動能電動大客車不僅附加價值率高達60％以上，在經濟部3年10大項國產化項目，華德已經提早大部分完成。車輛最重要底盤、車身、全車控制系統等關鍵零組件及技術，皆由華德動能自主設計開發並搭配母公司車王電(1533)全球獨家設計開發主動式電池平衡系統（BMS），此系統亦為國內唯一通過TUV ECE-R100-2安全認證的電池系統，其電芯採用的是超過50萬車輛「電池零事故」實績的日本AESC電芯，完全符合示範型國產化對於技術規格自主開發，及整車控制軟硬掌握度的要求。

(時報資訊)