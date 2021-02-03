鈺太(6679)去年營運表現告捷，「4、3、3」營運目標順利達陣，展望2021年，全球NB出貨量在疫情關係下，預估將會再年增20%，加上遊戲機、手機等產品，鈺太營運持續看俏。

鈺太第一季各產品線的訂單狀況良好，主要還是受限於晶圓的產能問題，並沒有訂單的問題，包括遊戲機、TV、TWS、助聽器及NB，都會比去年第四季成長，首季營運可望淡季不淡，法人也預估，單季營收可望季增逾15%，且今年1月營收會比去年12月的1.9億元好，有機會達2億元以上，全年營收走勢跟去年一樣，呈現逐月往上。

鈺太去年營運表現不俗，「4、3、3」營運目標順利達陣，其中營收要增加4億元到18億元，2020年整年營收來到19億元，表現優於預期；另外毛利率要較前一年度的30%提高三個百分點，去年全年毛利率大約在34%，也應該有達成目標；最後，則是去年EPS要較前一年度的4.06元增加3元，目前看起來去年每股獲利超過7元應該沒問題。

在新冠疫情持續延燒下，研調機構預估今年全球NB出貨量會再年增20%，去年鈺太出了1.5億顆NB D-MIC，市佔率約四成，今年預計可出到2.5億顆，市佔率成長到50%。目前NB D-MIC因為供應商只有兩家，處於供不應求的狀況，上半年受限於產能，鈺太會將產能優先配置給NB客戶，因此，可能會排擠到其他產品線的出貨，下半年因產能較充足，其他產品線出貨成長才會比較明顯，今年手機會增加五六個新客戶，大多是出A-MIC，只有一個客戶有出D-MIC。

另外，宅經濟發酵，遊戲機市場熱，鈺太出貨PS5，也將在今年持續穩定，自去年開始出貨，產品週期上看5~7年，與羅技評分訂單，預估鈺太每年約出貨P54達4000萬顆A-MIC。

(時報資訊)