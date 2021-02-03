統一投顧指出，此次MSCI季度調整將於台北時間2月10日凌晨公布結果，並於2月26日尾盤生效，投研部預估南電（8046）、旭隼（6409）納入MSCI成份股機會高，另研判台股權重被大幅調降機率較低，預期權重持平。

統一投顧表示，研究部根據2020年第四季度台股表現、個股的自由流通率與市值排名的變動，得出以下結論：

1.2021年1月份迄今，台灣加權指數及MSCI台灣指數分別為上漲4.6％及10.9％，表現位居前段，台股權重預期持平。

由於MSCI已公布至2020年12月31日為止的權重變化，回顧2020年1月以來新興國家股市的表現，以香港國企指數股市及南韓股市表現最佳，菲律賓及馬來西亞股市則相對表現較為弱勢。MSCI台灣指數上漲10.9％，位居新興市場首位優於MSCI中國指數、MSCI南韓指數之表現，且今年沒有A股納入因子調整干擾整體權重配置，研判台股權重被大幅調降機率較低，預期權重持平。

2.南電、旭隼納入MSCI成份股機會高。

回顧2020年第四季個股的表現，市場排名居前90名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成份股的個股有：南電、旭隼、富邦媒、譜瑞-KY、萬海、中美晶、致茂、美利達及裕日車。考量市值變化及落後成分股抽換，估計南電及旭隼在這次的季度調整中入選機會較高。

3.佳格、興富發市值排名落後，需提防遭移除之風險。 觀察2020年第四季排名落在120名的佳格、110名的興富發，不僅排名均掉出百名之外，且外資持股比率也相對偏低，需提防本次有遭到移除的風險。

(工商 )