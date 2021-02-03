資策會產業情報研究所（MIC）3日發布2020年下半年行動支付消費者調查，並發布2020上半年疫情期間的消費者使用習慣變動情形。在消費者常用交易方式中，行動支付（60.3％）仍低於實體卡（76.3％）與現金（75.5％），卻首度超越實體電子票證（54.8％），進入黃金交叉。MIC資深產業分析師胡自立表示，消費者對行動支付的青睞度仍有持續成長的潛力，而隨著電子支付新法通過，加上疫情助攻，預期2021年行動支付市場將更活絡。

MIC也表示，當商家支援付款，消費者會優先選擇行動支付的比例，從2018年22.9％穩定上升至2020下半年的37.2％，超越實體卡（34.5％）、現金（18.8％）與電子票證（8.9％），成為首選。

MIC調查，行動支付用戶消費行為有三大發展趨勢，分別為「用戶需求持續集中化」、「每日用戶首度萌芽」與「疫情帶動六大場域成長」。首先，用戶對行動支付的需求持續更集中化，延續2019年，八成用戶持續使用款數仍介於1~3款，但「只用1款」的用戶從2019年23.6％，增至2020下半年37.7％，漲幅高達14.1％。

胡自立表示，這樣的趨勢與主流行動支付可支援場景變多有關，有更多消費者可只用一款行動支付，便滿足大部分消費場景需求。隨著國內行動支付品牌數已突破70家，調查也發現，用戶刪除或停用行動支付比例從2019年的19.9％增至2020下半年23％，反映出當用戶有更多嘗鮮與選擇的機會，品牌之間的替代性也會增高。

觀察刪除與停用的前三大因素，延續2019年的前三大排名，依序為「商家不普遍」、「優惠不理想」與「系統不穩定」。不過在所有因素中，有三個關鍵比例有明顯的上升，包含「商家不普遍」、「卡片不支援」與「管理不有效」。

胡自立認為，「卡片支援」與「財務管理」皆是業者未來競爭與爭取用戶的重點，特別是用戶已顯現出對額外財務管理功能的需求。除此，「優惠」與「系統穩定」比例略有降低，反映出現有功能已較貼近用戶期待。

每日用戶的萌芽為第二大調查發現。資策會MIC表示，這是首度觀察到「每日用戶」族群的出現，雖然比例尚低僅0.8％，此族群的成長仍值得期待。除了每日用戶，每月使用11次以上的「活躍用戶」比例也明顯成長，從2019年14.9％，成長至2020下半年25.1％，且男性活躍用戶比例（27.7％）略高於女性（22.4％），顯示消費者使用行動支付消費的頻率仍持續提升。

觀察不同品牌用戶特性，單次消費千元以上的用戶比例，以Apple Pay（80.2％）最高、Google Pay（65.2％）居次，LINE Pay也有62.6％；每次平均消費金額1,000元以上的用戶比例，PX Pay和玉山Wallet皆4.3％、Pi拍錢包3.9％；而比較活躍用戶比例，可發現街口支付高達45.6％、玉山Wallet為44.7％。

調查的第三大發現，是六大場域的成長表現突出，包含了本身滲透率高的三大通路「超級市場」、「量販店」與「網路商店」，以及新興成長場域的「外送平台」、「App平台」與「繳費」，其中以外送平台成長幅度最大，其中，2020年新冠肺炎疫情是帶動六大場域滲透率上升的關鍵因素。

(工商 )