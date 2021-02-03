高雄市鳳山區民眾向本報透露，自己全家都有收到2月6日市議員黃捷罷免案投票通知單。（圖／讀者提供）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」，讓雙方對立日益升高。罷捷總部昨日（2）指控，志工逐一打電話連繫後發現，鳳山民眾普遍都沒收到投票通知單，呼籲民眾向鄰、里長強烈詢問並秘錄對話過程，或於投票當日攜帶身分證丶印章投票。然有當地民眾向本報表示，自己全家都有收到投票通知單。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日發文稱：「今天我們的志工早上逐一打電話，普遍性都有『沒有收到投票通知單』的問題，問題挺大。」

文中建議未收到投票通知單的民眾，採取三種方式處理：一，向鄰長丶里長強烈諮詢，詢問投票通知單去處；二，手機有錄音功能，可以秘錄與鄰丶里長諮詢對話過程，若里、鄰長回答含糊不清、推拖卸責，則請保留通話內容，立傳罷捷總部協助處理；三，若實在沒有投票通知單，務必於2月6日攜帶身分證丶印章到之前的投票所投票，若投票時察覺到自己的欄位己被註記投過票，則「須立即向該投票所由罷捷總部派出之監察員反應」追查到底。

此文發出後網友紛紛回應：「來陰的喔」、「陰招奧步盡出，小心謹慎為妙」、「防奧步，就算沒收到通知，當日也要去投票所投下同意罷免票」、「任何方式都不能阻擋人民投票的權利」、「警報！防奧步！大家提高警覺動起來！隨時通報罷捷總部！」「1999直接申訴，比較快，選罷法第56條」、「好險我收到了」。

然而，有鳳山區在地民眾向本報透露，自己全家都有收到投票通知單（如圖二），並沒有察覺任何異狀。

(中時新聞網)