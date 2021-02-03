中廣董事長趙少康正式恢復國民黨黨籍，下一步就是參與年中的黨主席選舉，但趙少康目前因為參選相關規定飽受爭議，對此，前國民黨黨員、時事評論員李正皓就分析，「目前趙少康就給江啟臣兩條路可以選」。

李正皓今(3)日在臉書貼文表示，趙少康昨日接受訪問時已經說得很明白，現在放在江啟臣面前就只有兩條路可以走，要不接受趙少康參選黨主席，讓過去的勢力班師回朝；否則就是韓國瑜親自出馬，「到時候江啟臣對上韓國瑜，場面恐怕會更難看」。

無論哪個選項對於江啟臣而言都很艱難，李正皓指出，趙少康這幾天宣布要回歸國民黨，對於藍營是不是好事，「只要好好看看最近民進黨政治人物或支持者談到趙少康的表情，那藏不住的笑意已經說明了一切。」

對於趙少康的黨籍以及是否聘為中評委的回覆，今日國民黨文傳會主委王育敏出面指出，組發會已經將趙的黨籍進行回復，而且江啟臣也預計將在農曆年後發布新一波中評委的聘任，「趙少康就在名單之中」，這部分也充分反映歡迎趙回到國民黨大家庭。

(中時新聞網)