前印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天獲聯邦參議院確認，成為美國第一位公開同性戀身分的部長。
此外，參院今天也確認古巴出身的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部長，他是第一位主掌國土安全部的拉丁裔。
「華盛頓郵報」報導，拜登就職總統之後，布塔朱吉無所不在，他上了「今夜脫口秀」（Tonight Show）、「觀點」（The View），還接受微軟國家廣播公司（MSNBC）的歐唐納爾（Lawrence O'Donnell）訪談。
而今天，參院以86對13票，通過布塔朱吉成為運輸部長。
公共政策專家認為，運輸部的低知名度，可能給予朱塔布吉機會。
賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）安納柏格公共政策中心（Annenberg Public Policy Center）的傑米生（Kathleen Hall Jamieson）表示：「沒人知道那個工作的確切執掌。定義一個角色，比重新定義角色來得簡單許多。」
但參院批評者卻對朱塔布吉的背景和作風不以為然，今天投票過後，共和黨籍的馬歇爾（Roger Marshall ）表示，朱塔布吉缺乏領導運輸部的必要經驗。
馬歇爾說：「填補市區的坑洞和管理巴士路線，根本不能和他要在運輸部負責的東西相提並論。朱塔布吉公開說要把這個職位當作推動社會議題的平台，還贊成取消基石XL（Keystone XL）油管計畫，真的很讓人不安。」。
(中央社)
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