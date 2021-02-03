台北市長柯文哲錄製新春節目自爆，國際間有人向他兜售新冠肺炎疫苗10萬劑，事後面對媒體追問，柯文哲低調表示，「這太專業了，沒有堵麥克風沒辦法回答。」對此，過去曾在台大醫院與柯文哲共事的民眾黨立委蔡壁如今表示，以前在醫院常會跟臨床第一線人員介紹新藥，但採購疫苗必須要循正常管道進來，還是要交由中央統一處理。

蔡壁如表示，不清楚柯文哲所說有人向他兜售疫苗的數量及細節，但過去在醫院，確實很多原廠藥常設在台灣的據點人員會介紹新藥，應該是資訊分享，如今疫苗變成國安問題，相關資訊會跟中央報告。

蔡壁如說，柯文哲在台大醫院是權威的教授，有些藥廠的專業人員會來介紹新藥，最近有聽他在講，有時候這樣資訊還是會跟疫情指揮中心報告，相信指揮中心也會收到進一步消息。

至於是否進口中國疫苗，蔡壁如認為，中國疫苗到底安不安全，是否要使用，這部分政府要回答，值得關注的是，新加坡正在審核中國疫苗，過或不過都應該是可以參考的重要指標。

(中時 )