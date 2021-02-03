暴龍自從奪得隊史首冠之後包含里歐納德、伊巴卡等功臣球星先後離開，本季呈現沒有當家球星坐鎮的窘境，導致戰績也不盡理想，不過，今天出現了一位英雄人物，此人就是范維利特，他全場飆進11顆三分球、狂得54分，雙創個人生涯新高紀錄，率領暴龍123比108輕取魔術拿下2連勝。

范維利特原本沒有那麼強大的進攻欲望，但受到魔術佛尼爾的刺激，瞬間展開神蹟般的進攻模式，首節就砍進5顆三分球，攻進17分。次節范維利特依舊不減霸氣，飆進3顆三分球砍進11分。

易籃再戰，范維利特猶如戰神般讓敵軍顫抖不已，單節又投進3顆三分球，豪取18分。打完三節范維利特已飆進11顆三分球、攻下46分，暴龍取得14分領先優勢。

本以為范維利特有機會超越勇士克雷湯普生保持的單節14顆三分球聯盟紀錄，可惜范維利特並沒有瘋狂追求紀錄，單節進帳8分，完成這個神奇夜晚。

范維利特全場23投17中，投籃命中率高達73.9%，更恐怖的是他在三分線外出手14次命中11球，投籃命中率來到誇張的78.6%，打得魔術潰不成軍。

除了范維利特外，諾曼鮑爾貢獻23分，羅瑞也有14分、10籃板、10助攻的大三元表現，席亞卡12分、5籃板、8助攻。

(中時 )