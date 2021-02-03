勞動部部長許銘春今天率隊執行「春安聯合督導檢查」，其中北區場針對位於台北轉運站的5家國道客運業勞檢，共有2家事業單位違反勞基法，其中一家讓勞工僅間隔7.5小時再上班，還有另一家讓勞工單月上班達71小時，後續將依勞基法開罰2萬至100萬元罰鍰；而5家全部都有違反職安法的相關事項，並要求限期改善。
台北市勞動檢查處副處長梁蒼淇說，其中違反單月加班上限的事業單位已達3次，依裁量基準，將依勞基法處以至少30萬元，他提及，雖然今年違規的項目、事業單位較少，但只要讓一位勞工違規就會開罰。
許銘春表示，歲末年終時，包括營造工地趕工、工廠歲修等，皆會增加職災的風險，而國道客運業也經常要加班，因此也會增加過勞的風險，今天同步在台北、台中及高雄實施勞動檢查，避免發生職災，也宣誓保障勞工的決心。
「勞檢是最後一道防線」，許銘春強調，更重要的是雇主要重視勞工的生命安全及健康。
(中時 )
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