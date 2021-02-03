據《紐約郵報》報導，美國奧克拉荷州周二（2日）爆發一起血腥滅門慘案，警方表示該州馬斯科吉市內一家7口中，5名兒童與1名成年男子慘遭槍擊斃命，僅有一名同樣受槍傷的女性逃過一劫，當地警方已逮捕1名25歲的嫌犯普立傑恩（Jarron Deajon Pridgeon），仍正進一步調查相關動機。

報導指出，這起血案爆發於周二凌晨1點多時，當警方抵達命案現場時已發現4名兒童與1名男子遭槍擊死亡，而另1名兒童在送醫後不治。嫌犯普立傑恩當時與警方短暫交火後竄逃，但隨即遭逮捕並確認其身分。

馬斯科吉警方向《NBC》新聞表示，普立傑恩是死者家屬成員，也正是遭槍殺的成年男子的哥哥。警方表示，這5名遭槍殺的兒童全在10歲以下，所幸母親僅受槍傷，目前住院治療中。

警方表示，此案目前並無其他嫌疑犯，但兇嫌犯案動機仍須進一步調查，並表示由於嫌犯與死者住在同一屋簷下，此案不太可能是出於突發，但關於犯案動機，以及嫌犯與家屬之間的關係實際狀況如何，警方仍不了解其細節。

這起滅門慘案也震驚了當地政府，馬斯科吉市市長表示，這起悲劇震驚了我們的社區，這是十幾年來從未見過的，「我們之中有許多人是帶著對明天的期望上床休息的，但都被這起5名幼童命案所驚醒，他們原本有無限可能的」。

(中時新聞網)