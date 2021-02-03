外媒引述消息人士說法指出，卡夫亨氏（Kraft Heinz）擬將Planters零食事業出售予擁有Skippy花生醬品牌的Hormel Foods Corp.，雙方已接近達成協議，預計最快下周正式公布。根據交易內容，Planters這個百年品牌的身價約達30億美元。

Planters主要銷售堅果與零食。Hormel Foods則銷售同名辣椒與熟食肉品，其他產品包括雜貨和堅果黃油等以蛋白質為主的食品，Hormel Foods市值約250億美元，近年來積極併購以實施業務多元化策略。

(工商 )