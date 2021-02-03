疫情蔓延，帶動無現金支付更為普及，資策會產業情報研究所（MIC）3日發布2020年下半年行動支付消費者調查，指出2020年疫情期間，臺灣的行動支付市場與消費者行為出現變動，有45.5％消費者在此期間，願意優先選用行動支付，相反的，現金用戶頻率減少33.4％。資策會MIC資深產業分析師胡自立表示，疫情逐漸改變消費者的付款模式，加速養成消費者的非接觸式消費習慣，將為2021年市場觀察另一重點。

MIC調查指出，2020年在消費者常用交易方式中，行動支付（60.3％）仍低於實體卡（76.3％）與現金（75.5％），卻首度超越實體電子票證（54.8％），進入黃金交叉。胡自立表示，資深產業分析師胡自立表示，這反映出當環境限制降低，消費者對行動支付的青睞度仍有持續成長的潛力，而隨著電子支付新法通過，加上疫情持續加速消費者對非接觸式工具的依賴，預期2021年行動支付市場將更活絡，未來業者競爭關鍵將在於增加更多的場景與合作策略。

調查指出，疫情期間，45.5％消費者在此期間，願意優先選用行動支付，有39.9％用戶增加在實體通路的使用頻率、48.2％用戶增加網路購物使用行動支付的頻率。

而觀察消費者支付工具使用頻率，疫情期間行動支付增加了42.2％，為主流支付工具中增幅最大，其次為實體卡片（增加35.2％）以及電子票證（增加28.7％）；相反的，現金用戶頻率減少33.4％，顯示疫情已逐漸改變消費者的付款模式，並讓「非接觸的消費習慣」逐漸開始普及。

(工商 )